На Марсе найден НЛО в виде гигантского осьминога. О сенсационной находке сообщила группа американских уфологов.

Специалисты, пытающиеся найти истину, которая находится совсем рядом, вновь сообщили о сенсационном, по их мнению, открытии. Уфологи из США детально изучали многочисленные снимки, сделанные на поверхности Красной планеты во время миссии корабля Opportunity.

На фото, выложенном американским космическим агентством в Сети, можно разглядеть, как на одном из склонов притаился удивительный объект. Он напоминает по очертаниям осьминога, однако имеет гигантские размеры.

Исследователи космоса вновь заговорили, что найденные доказательства свидетельствуют о присутствии в космосе разумных форм жизни. Официальные представители NASA и иные ученые пока никак не комментируют изображения. Скептики полагают, что это всего лишь обман зрения и на поверхности есть борозды из глинистого материала. Это может свидетельствовать только о наличие воды на Марсе.