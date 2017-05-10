Россия высадит на Луне первого космонавта в 2031 году. Об этом рассказал источник, связанный с ракетно-космической отраслью страны.

Российские специалисты космической сферы предпринимают ряд шагов по разработке дополнительных элементов космического корабля, который создается совместно с американскими коллегами по цеху в рамках будущей миссии на Луну.

Российский модуль уже практически полностью сконструирован и он может отправиться после всех необходимых тестовых испытаний на соседнюю планету. Считается, что в начале 30-х годов этого века земляне станут свидетелями первых шагов жителей России по поверхности Луны.

В настоящее время известны приблизительные сроки отправки космонавтов на спутник Земли. Они полетят на корабле «Орион» покорять неизведанные пространства космоса в 2031 году. На этот срок назначено начало строительства на лунной поверхности первой внеземной базы людей для колонизации Луны.