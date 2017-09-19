Геологи обнаружили следы древней метеоритной катастрофы

Геологи нашли множество следов метеоритной катастрофы, которая могла произойти еще в древности, а точнее около 800 тысяч лет назад. Они считают, что метеорит размерами километр в диаметр мог оставить на Земле найденные минералы.

Геологи сообщают, что минералы были найдены не в конкретном месте, а на территории от Антарктиды до Азии. Это своеобразные отложения округлой формы, который обычно появляются в результате совместного действия высокой температуры и давления. Ученые считают, что эти объекты – следствие падения гигантского метеорита. Однако исходя из того, что подобные отложения встречаются в разных частях планеты, они предположили, что космический объект, из-за которого все это произошло, размерами был около одного км в диаметр.

Также некоторые специалисты говорят, что, если метеор был таких огромных размеров, он нанес бы сокрушительный удар, и Земля восстанавливалась бы от него еще тысячи лет. Поэтому считается, что он упал так давно. Тем не менее, не все поддерживают эту теорию, однако выдвигают свои, которые также могут объяснять возникновение найденных отложений.