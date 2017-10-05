Ученые из России для исследований круговорота воды отправят на Марс лазерный спектрометр

Ученые из России разработали специальный лазерный спектрометр М-ДЛС. С его помощью они надеются понять, как на Марсе происходит круговорот воды. Прибор будет отправлен на Красную планету через два года в соответствии с миссией «ЭкзоМарс».

Российские ученые надеются увеличивать свои знания о том, какие процессы происходят на Марсе. В частности, их интересуют те, которые аналогичны или схожи с земными. Специалисты уже давно предполагали, что на Марсе существует гидрологический цикл, однако то, как он происходит там, пока не известно. По этой причине был разработан М-ДЛС. Его производители – Институт РАН, а также эксперты из столичного физики-технического института. Спектрометр подлежит установке на марсоходе «Пастер». В 2020 году, то есть примерно через два года, его отправят на Красную планету.

Ученые уверенны, что использование М-ДЛС заметно расширит их знания об условиях атмосферы на Марсе, что поспособствует значительному прорыву в достижениях в области космоса.