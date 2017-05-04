В Мексике археологи обнаружили древнюю модель Вселенной‍

В Мексике группа археологов наткнулась на каменное святилище, которое выглядит как модель Вселенной, сделанная людьми древности. Она имеет очертания, которые аналогичны расположению некоторых галактик.

Зарубежное издание The Daily Mail сообщает о новом открытии археологов из Северной Америки. В ходе раскопок они наткнулись на необычную находку, которой пока не удалось найти объяснения. Объект их удивления представляет собой сооружение из камней, расположенное на высоте около четырех тысяч километров в отношении вулкана. Сооружение похоже на некое святилище, в центре которого находится валун больших размеров, а вокруг него другие образцы, и некоторые из них расположены подобно тому, как в настоящее время расположены галактики.

Исследователи в недоумении. По их мнению, объект их изучения мог значить для предков современного человека карту Вселенной, однако непонятно, откуда они могли обладать столь точными знаниями. Неточности в этом святилище они объясняют тем, что за долгое время положение галактик могло меняться. Непонятно, что означает большой валун. В свою очередь археологи предполагают, что он может представлять либо неизвестный до сих пор людям центр Вселенной, либо Землю. В дополнение к своим высказываниям они говорят, что хоть человек уже многого достиг в области астрономии, он все равно остается в ней на очень низкой ступени развития, поэтому, возможно, древние люди знали о Вселенной больше, чем ученые сейчас.