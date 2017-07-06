В темных углублениях Луны найдены базы НЛО

Уфологи в очередной раз заявляют об обитаемости Луны. После изучения лунных кратеров, исследователи наткнулись на базу инопланетян.

Специалитсы из Америки в очереднойраз заявили о том, что на спутнике планеты Земля существует жизнь. Инопланетная база, как считают охотники за пришельцами, находится под поверхностью планеты.

Входом к месту жительства инопланетян является лунный кратер. Поводом для бурных обсуждений специалистов стала фотография, которую прислали с орбитальной станции NASA.

Виртуальные исследователи увидели на космическом снимке не лишь правильную форму планетарных углублений, но и удивительные воображения глубины объектов. После долгого изучения ученые сделали выводы, что это "лунные норы" не что другое, как вход в инопланетную базу пришельцев.

Охотники за НЛО уже очень давно задаются вопросом, когда же будет открыта обществу вся реальность происходящего на Луне. Они уверенны, от жителей скрывают большую часть информации о неземных существах.