Астрономы назвали причины колебаний яркости звезды Табби‍. Об итогах исследований рассказала Табета Бояджан.

Исследователи космоса достаточно долгое время пытались понять, в чем состоит секрет резкого колебания яркости у звезды KIC 8462852 Табби. Некоторые ученые предположили, что рядом с изучаемым объектом может находиться сфера Дайсона. Ее принято представлять в форме некоего астрофизического сооружения, которое на максимальном уровне использует энергию ближайшего светила.

Однако эта теория других ученых была опровергнута первооткрывателем звезды Табби Табетой Бояджан.

Она сообщила, что анализ наблюдений дал совсем иные результаты и спад светимости ее звезды зависит совсем от других внешних факторов.

Астроном предположила, что сфера Дайсона, если бы она существовала в том районе, то в различных спектрах изучения затемняла бы основной объект с одинаковой интенсивностью. Поэтому в качестве приоритетной версии необходимо теперь считать то, что светимость Табби зависит от действия массивных облаков межзвездной пыли.