Жители Земли увидят кровавое суперлуние в конце января

Богатый на красивые явления в небе январь покажет жителям Земли еще одно суперлуние, на этот раз кровавое. При этом Луна также будет находиться на максимально близком расстоянии к планете.

Вполне себе часто, особенно летом, с Земли можно наблюдать Луну, окрашенную в насыщенный красный цвет. Однако событие, которое обсуждают во всех планетариях, не оставит равнодушными никого, ведь в этот раз спутник Земли будет не только другого цвета, но и огромных размеров. В один момент соединяться два явления – суперлуние и наложение тени Голубой планеты на Луну.

Специалисты в области астрономии утверждают, что в какой-то мере явление действительно будет уникальным, так как не повторится еще по меньшей мере десять лет. Кроме того, на Земле его не могло наблюдать целое поколение, так как с момента последнего кровавого суперлуния прошло порядка ста пятидесяти лет.