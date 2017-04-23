Уфологи: На Марсе найден огромный паук

На поверхности Марса найден огромный паук. С таким громким заявлением выступили некоторые ученые-уфологи.

Во всемирной паутине появилась новая порция снимков, сделанных ранее на Красной планете. Каждое фотоизображение тщательным образом исследуется группой уфологов, которые намереваются найти сенсацию на поверхности Марса.

Накануне организация сообщила, что увидела огромного паука. На изображении можно с точностью до деталей увидеть восемь лапок, напоминающих традиционный образ паука, однако многие не согласились с выводами уфологов, назвав их ошибочными.

Другие специалисты и скептики предположили, что увиденное является тенями от других камней или небольшим кратером на поверхности Красной планеты. О подобных формах жизни такого размера не может идти речи.

Уфологи, в свою очередь, не унимаются и заявили, что американское космическое агентство скрывает факты о существовании внеземных цивилизаций, в том числе жизни на Марсе.