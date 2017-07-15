59 лет назад на Луну был запущен первый космический аппарат

2 января в 1959 в космическое пространство запустили космичесский аппарат АМС "Луна-1", который направился на Луну. К сожалению, космическому объекту так и не удалось долететь. Он пролетел на растоянии 6000 километров от Луны и вышел на гелиоцентическую орбиту.

Долететь до спутника Земли ему не удалось, так как была допущена ошибка в расчете, но бортовой экперимент был осуществлен, а его результат в "Роскосмосе" назвали выдающимся. Так зарегистрировали внешний радиоционный пояс планеты Земля, и осуществили первые прямые параметры солнечного ветра, создали исскуственную комету и другое.

Отмечено, что АМС "Луна-1" первый на планете космический аппарат, который достиг второй космической скорости, приодолел притяжение Земли и стал исскуственным спутником Солнца.

Ранее стало известно, что в "Роскосмосе" рассказали про график пусков комических аппаратов на начало 2018 года.