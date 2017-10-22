Жителей Земли ожидает новогоднее суперлуние в ночь на 2 января

Новый 2018 год на Земле начнется с эффектных видов на небе. В ночь на 2 января земляне смогут увидеть первое в году суперлуние, при котором Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче в сравнении с тем, как она выглядит с самой удаленной точки от Голубой планеты.

Земляне ожидают приближение Луны к планете уже в эту ночь. Сведения о том, что суперлуние произойдет, распространяет планетарий Москвы. Местные астрономы рассчитали, что зрелище будет прекрасно видно с Земли, однако для этого должно быть учтено одно условие. Если небо будет ясным, спутник Земли покажет себя землянам во всей красе и будет выглядеть так, будто на него смотрят через лупу. Событие нужно ожидать примерно к часу ночи по московскому времени, а примерно через четыре с половиной часа в небе будет виднеться полнолуние.