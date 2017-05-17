Из НЛО достали металл с уникальными физическими свойствами

Энтони Брагалия, эксперт в области инопланетных аномалий рассказал, о металле, который обладает уникальными физическими свойствами. Более того, он утверждает, что металл взят из НЛО и сейчас находится на хранении у одного миллиардера из США. Сведения предоставляет информационное агентство VladTime.

Брагалия сообщил о факте хранения куска неизвестного металла у одного миллиардера из Лас-Вегаса. Уфолог уверен, что Пентагон в курсе происходящего и сам отдал предмет на сохранение в тайне от общественности. Тем не менее, Энтони Брагалия собирается раскрыть секрет американских властей и требует отдать ему на исследование неизвестный объект.

Согласно данным уфолога, металл действительно нашли на одном из кораблей пришельцев. Доказывает это то, что данный образец по составу не находит аналогий ни с одним из веществ из таблицы Менделеева. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что объект взялся откуда-то из космоса. Тем не менее, нет даже снимков обсуждаемого металла, а потому факт его существования не доказан.