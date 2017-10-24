Ученые: Экзопланета Kepler-22 может быть заселена

Недавно открытая экзопланета Kepler-22 может быть заселена. Ученые предполагают, что на ней есть океаны с органическими элементами.

Не так давно исследователи космоса поделились новой информацией о возможности существования жизни в широком понимании слова одноклеточными или многоклеточными организмами. Речь в первую очередь идет об органических соединениях, наподобие таких, какие имеют микроорганизмы на Земле. В число таких перспективных планет жизни вошел и Kepler-22.

По существующим данным, его поверхность немного схожа с Нептуном. Таким образом, на поверхности могут находиться океаны из воды в замерзшем состоянии или в виде жидкости. Как известно, вода первоисточник зарождения жизни на Земле. Именно с наличием ее ученые связывают появление органической жизни на экзопланете Kepler-22.

Ранее сообщалось, что ученые из США намерены уделить массу внимания изучению одного из спутников Сатурна. На Энцеладе также может находиться лед.