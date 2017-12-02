В ночь на Новый год жители Башкирии увидят космический «салют»

Жители Башкирии в новогоднюю ночь смогут наблюдать уникальный «звездный салют», в ходе которого небо над республикой пронзит метеорный поток, известный как Квадрантиды. Это явление происходит ежегодно с 1 по 5 января.

Максимально яркий поток метеоров в атмосфере Земли фиксируется 4 января, когда все желающие могут насчитать примерно 120 космических тел в час. Квадрантиды признаны учеными одним из самых обильных потоков на нашем небе.

Стоит отметить, что необычное зрелище в небе над Башкирией специалисты советуют наблюдать в дали от освещенных улиц. Своего максимума в 2018 году метеорный поток достигнет в три часа ночи 4 января по местному времени.