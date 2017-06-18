Найден двойник инопланетного корабля Оумуаамуа

Фото, сделанные 40 лет назад, до сих пор хранят тайны Космоса. Ученные обнаружили двойника астероида Оумуаамуа.

После тщательного изучения снимков Луны, которые сделали ученые Nasa еще в 1971 году, уфологи обнаружили предмет, по форме напоминающий сигару и являющийся точной копией астероида Оумуаамуа. Научные сотрудники относят Оумуаамуа к астероидам, уфологи считают его транспортом пришельцев.

Они утверждают ,что необходима исследовательская миссия на Луну, для тщательного изучения объекта. Предположительно, этот предмет был послан на Землю много лет назад, но потерпел крушению именно на Луне.