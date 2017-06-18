Ученые: Если потухнет Солнце, люди заметят это спустя восемь минут

Ученые из США выяснили, что если потухнет Солнце, то люди заметят это спустя восемь минут. Если светило Млечного пути все-таки потухнет, это станет апокалипсисом для Земли. Данные предоставляют специалисты университета Калифорнии.

Многие астрономы за свою жизнь задумывались о том, что произойдет на Земле, если Солнце погаснет. Это постарались выяснить ученые из США. Согласно данным, которые они передают, самые большие потери из всей Солнечной системы понесет Голубая планета. Так, если Солнце потухнет, через восемь минут на всей Земле наступит кромешная тьма. Постепенно будет падать температура воздуха и примерно через год она достигнет отметки до минус ста градусов. Неизвестно, смогут ли приспособиться к такой ситуации люди и выживет ли хотя бы кто-нибудь из них в таких условиях, однако точно известно, что растения и животные погибнут.

Кроме того, если Солнце погаснет, все планеты начнут сбиваться со своих планет и в Солнечной системе настанет полнейший хаос, и в результате Земля может столкнуться с другим космическим телом.