Солнечная система могла возникнуть внутри зведы Вольфа-Райе

Материал для развития Солнечной системы мог возникнуть в гигантской звезде, называемой Вольфа-Райе. Об этом учёные написали в издании Astrophysical Journal.

Большинство мировых астрофизиков считает, что наша система зародилась в результате взрыва сверхновой. Однако Викрам Дваркадас, сотрудник университета Чикаго, обратил внимание на тот факт, что после таких явлений обычно остаются большие количество изотопов алюминий-26 и железа-60. Однако последнего очень мало на планетах в пределах влияния нашего Солнца. При этом доля алюминия-26 - в 17 раз превышает норму.

Феномен долгое время остаётся загадкой для научного сообщества, однако исследователь из США считает, что подобрался к разгадке. Викрам Дваркадас предполагает, что необычный состав материи легко объяснить тем, что он порождён не сверхновыми, а одной из звёзд, принадлежащих к классу Вольфа-Райе. Они своей массой превосходят "желтых карликов", таких как Солнце, в 40-50 раз. Особенности энергетических всплесков окружают производные газовой и пылевой оболочкой, которая задерживает тяжёлые изотопы.