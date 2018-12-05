Две новые планеты-сироты обнаружили астрономы

Сегодня, 10:42 \\ Астрономия

Группа ученых из Польши зафиксировала два новых небесных тела, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой. Они существуют как бы автономно и проходят галактику самостоятельно.

 Планеты-сироты называются так, поскольку они не входят ни в одну внутригалактическую систему. Астрономы объяснили, что находка очень важна, поскольку поиск подобных космических тел крайне затруднительны. Специалисты обнаружили две новые планеты с помощью своего телескопа, который находится в Чили, а также при участии оборудования из других стран, например, Новая Зеландия, Австралия, Южная Африка и Израиль.

Обычно эксперты используют для поиска новых планет метод нахождения по их орбите. Однако в данном случае он не применим, поскольку орбита отсутствует. Кроме того, как объяснил представитель обсерватории Пшемыслав Мороз, подобные планеты не излучают свет. Поэтому наблюдение за ними непосредственно невозможно.

 Способ, который используется для обнаружения одиночных планет, называется метод гравитационного микролинзирования. По словам специалистов, использование этого способа возможно в том случае, когда планета-сирота проходит между Землей и какой-либо звездой. В том случае гравитация планеты может стать линзой, сконцентрировать свет от звезды, который фиксируют телескопы на Земле. Таким образом, можно обнаружить не только одиночные планеты, но и иные космические объекты. Сложности возникают, поскольку время ограничивается несколькими часами, пока планета проходит между Землей и звездой. Профессор Анджей Удальский рассказал, что одна из планет соизмерима по величине с Землей. Вторая же больше похожа на Юпитер.

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Автор - Евгения Чернобаб
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