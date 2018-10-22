Раскрыта тайна исследований поверхности Марса

Генерал-майор США побывал на войне во Вьетнаме. Именно он решил раскрыть правду изучения Красной планеты, которое проводит NASA.

Элберт Стаблбайн заявил, что все, кто работает в NASA и занимается космическими исследованиями, уже давно знают о существовании внеземных цивилизацийна Марсе, поскольку неоднократно находили этому подтверждения. Генерал-майор рассказал, оказывается, еще в 1977 году аппарат Voyager зафиксировал на Красной планете множество баз инопланетян. По его словам, тогда NASA не смогло представить военным подробных отчетов увиденного, так как качество снимков было очень низкого уровня.

Он отметил, что похожий сценарий у миссии «Аполлон» и даже у тех космонавтов, которые бывали на МКС. Элберт заявил, что они все становились свидетелями существования внеземных цивилизаций, причем неоднократно. Стаблбайн уверен, что не только в США знают о существовании инопланетян. Генерал полагает, что правительства других стран точно так же тщательно скрывают свидетельства базы пришельцев.

Более того, по словам Стаблбайна, ученые в государствах стараются выйти на контакт с инопланетянами, однако, по его словам, эти попытки еще не привели к успеху. Он заявил, что власти не раскрывают данную тайну, чтобы не сеять панику среди населения. Кроме того, сам военный убежден, что многие аспекты этой ситуации не подлежат рациональному объяснению, поэтому о них и говорить не стоит.