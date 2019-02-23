NASA: На луне Сатурна обитают организмы на основе метана

Учёные теперь утверждают, что жизнь есть не только на Земле.

До недавнего времени считалось, что Земля - единственная планета в Солнечной системе с жидкой водой. Но учёные-космологи теперь понимают, что это не так, после десятилетий миссий космического агентства NASA. И NASA становится все более уверенным, что эти водные миры - лучшее место для поиска инопланетной жизни. И доктор Аманда Хендрикс утверждает, что луна Сатурна Титан является местом обитания причудливых форм жизни на основе метана. Будучи сотрудником NASA, доктор Хендрикс говорит: «Титан - это совершенно уникальный океанский мир, потому что у него есть океан в недрах, а также жидкие углеводородные озёра на поверхности. Так что на поверхности Титана запросто есть некая безумная форма жизни на основе метана».

Однако, доктор добавляет, что любая жизнь, найденная в этих океанах, наверняка будет простой. «Это не будут зелёные человечки, плавающими в тамошней воде. Я думаю, что в некоторых из этих океанических миров в нашей внешней солнечной системе также могут быть некоторые простые формы жизни». Доктор Хендрикс поясняет, что Программа исследования океанических миров NASA представляет собой значительный стратегический сдвиг в попытках найти инопланетную жизнь.

Она сказала: «Раньше мы думали, что Марс - наша лучшая возможность искать жизнь, и теперь мы знаем, что не только Марс в настоящее время может быть пригодным для жизни». И Титан далеко не одинок в том, чтобы быть потенциально обитаемым местом в Солнечной системе, ведь Энцелад и Европа также занимают одно из первых мест в списке мест для изучения.

Энцелад - шестая по величине луна Сатурна, а Европа - самая маленькая из четырех лун Галилея, вращающихся вокруг Юпитера. Миссия Dragonfly от NASA - это концепция новых рубежей, которая сможет обнаружить и заснять на камеру внеземные формы жизни, впервые в истории и официально. Доктор Хендрикс объясняет, как миссия зонда Гюйгенс не обнаружила на Титане жизнь по той причине, что не была для этого предназначена и оснащена. Задачей Гюйгенса было скорее проверить атмосферу луны и способность как можно дольше выжить в её среде.

Все точки над «и» расставит миссия Dragonfly, которую, увы, придётся подождать около 15 лет.