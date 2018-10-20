"Великую водяную территорию" обнаружили на Марсе российские ученые

Российский аппарат «ЭкзоМарс-TGO» смог составить очень подробные карты распределения воды по поверхности Красной планеты. В результате были обнаружены новые гигантские скопления льда, которые назвали "великой водяной территорией".

Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН в Москве рассказал, что на четвертой от Солнца планете есть несколько больших областей, которые почти полностью состоят изо льда. Некоторые из них расположены в северном и южном полушарии. Еще одна находится у нулевого меридиана и экватора. Как раз эта местность и получила название «великой водяной территории».

Астрономы никак не могут прийти к единому мнению относительно Марса. Одни полагают, что он был процветающей планетой, чем-то похожей на Землю с огромными запасами воды, которые в настоящее время находятся в виде льда. Однако другие утверждают, что вода на Красной планете могла быть в жидком состоянии только лишь во времена извержения вулканов. Однако интересным является тот факт, что за минувшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которой может хватить, чтобы покрыть всю Красную планету водой в 140 метров толщиной. Куда пропала эта вода, планетологи пока не знают.

Именно на этот вопрос и должен ответить зонд «ЭкзоМарс-TGO». Кроме того специалисты используют также приборы нейтронный детектор FREND и спектрометр ACS, чтобы следить за изменениями воды на Марсе.

В сети пользователи с большим интересом обсуждают тему исследования Марса. Они уже успели прокомментировать очередное достижение российских ученых: «Полез проверять, а наш ли этот прибор FREND и вы знаете вроде как действительно наш, могут же создать когда захотят».

Известно, что в настоящее время зонд детально изучил запасы воды примерно в 30% регионов планеты. К сожалению, из-за особенностей орбиты «ЭкзоМарс-TGO» околополярные регионы исследовать довольно сложно. Однако эксперты рассчитывают, что эта задача будет полностью решена до завершения основной части миссии.