В центре скопления из 300 тысяч галактик находится невообразимо огромная чёрная дыра – астрономы

Астрономы утверждают, что такое огромное скопление галактик в одном участке космоса говорит об ужасающем монстре в центре, пожирающем их.

Вселенная стала немного теснее с открытием более 300 000 галактик в крошечном уголке северного неба. Но долго ли эти галактики проживут и почему их так много в одной конкретной точке? Ни для кого уже не секрет, что галактики достаточного размера часто содержат гигантские чёрные дыры, которые нагло пожирают всё находящееся в пределах досягаемости, после они изрыгают струи вещества, сияющие в радиоволнах. Однако, в данном случае, как полагают астрономы, все эти галактики были собраны вместе поистине колоссальных размеров чёрной дырой, чтобы быть в итоге ею съеденными. Скопление галактик было обнаружено благодаря сканированию космоса в диапазоне радиочастот от 120 до 168 мегагерц. Дальнейшие сканирования, как ожидается, предоставят новую информацию об этом удивительном астрономическом явлении.

Интересно то, что объявленные 300 тысяч галактик являются официально обработанной пятой частью всех данных, что были получены в результате сканирования космоса. Это значит, что получив доступ к остальным массивам данным, астрономы смогут идентифицировать ещё больше небесных объектов. С увеличением количества галактик вырастут и размеры чёрной дыры.

Точные габариты этого ужасающего монстра астрономы пока воздерживаются объявлять. В отчёте они лишь указали, что данная чёрная дыра является потенциально крупнейшей и мощнейшей из всех когда-либо найденных человеком во Вселенной.