Астроном обнаружил древнюю мёртвую звезду неподалёку от Земли

Холодный и очень древний белый карлик размером с Землю находится всего в 145 световых годах от нас.

Открытие сделала астроном-любитель Мелина Тевенот из Германии, сначала приняв странный небесный объект за ошибку в обработке данных компьютерной системой. Но более подробное изучение участка космоса с помощью телескопа Кек 2 позволило обнаружить древнюю мёртвую звезду на расстоянии всего в 145 световых лет от Земли. «Этот белый карлик настолько старый, что любой процесс скопления материала в его кольцах должен работать в течение многих миллиардов лет», - сказал Джон Дебес, астроном и ведущий автор исследования. «Эта звезда действительно ставит под сомнение наши предположения о том, как развиваются звёздные системы».

Команда полагает, что у мёртвой звезды есть два диска из пылевого материала, что делает данного белого карлика уникальным в своём роде. Как правило, вокруг этих тел образуются пыльные диски, когда астероиды или кометы попадают в гравитационное притяжение звезды. Когда они приближаются, гравитация звезды начинает разрывать их на части. Как ни странно, эти старые карлики обычно не держат долго пылевые диски вокруг себя - весь материал медленно падает в звезду. Это озадачило исследователей, но дальнейшие исследования могут решить загадку.

«Что делает этого нового белого карлика таким интересным, так это то, что он намного старше, чем любой типичный белый карлик», - сказал Дебес. «Это трудно объяснить нашими современными моделями того, как астероиды попадают во внутренние системы белых карликов, но природа как-то знает, как это делается». Ответ на вопрос может оказаться весьма прозаичным: у карликовой звезды размером с Землю недостаточно мощная гравитация, чтобы затягивать в себя даже такие объекты.