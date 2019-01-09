Японцы будут стрелять в астероид, который может врезаться в Землю

Сегодня, 18:39 \\ Астрономия

Космическая миссия к околоземному астероиду Рюгу набирает неожиданные обороты.

 Космический аппарат Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Hayabusa 2 скоро произведёт посадку на астероид Рюгу, где он будет собирать образцы с поверхности, выстрелив пулей в почву, чтобы собрать ошмётки, выброшенные при выстреле. Образец будет возвращён на Землю уже в 2020 году. Будучи названным в честь дворца дракона из японской народной сказки, Рюгу находится на эллиптической орбите между Землёй и Марсом.

Согласно уже полученным данным от двух ранее приземлившихся луноходов, астероид достигает в диаметре примерно 1 километр и является частью группы астероидов, обнаруженных в 1930-х годах под названием Группа Аполлона. Он классифицируется как околоземный объект и, что весьма тревожно, как потенциально опасный астероид, потому что он приближается к Земле и достаточно велик, чтобы удар мог нанести значительный ущерб. Но пока не нужно беспокоиться: Рюгу точно не станет врезаться в Землю по меньшей мере ближайшие несколько сотен лет.

Но почему Рюгу представляет такой большой интерес? Всё дело в необычном составе астероида – Рюгу считается редким астероидом спектрального типа «Cg». Спектральный тип - это классификация, основанная на спектре излучения и цвете астероидов, который, как считается, соответствует составу поверхности. Считается, что астероид состоит в основном из никеля и железа, а также кобальта, воды, азота, водорода и аммиака. По данным веб-сайта Asterank, материалы для добычи на Рюгу стоят внушительную сумму в 82,76 миллиарда долларов, что делает его самым экономически эффективным астероидом для добычи среди всех доселе обнаруженных.

 Приземление японского зонда на Рюгу ожидается уже 21 февраля.

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Автор - Василий Жожев
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