Новорождённую звезду обнаружили по огромным выбросам плазмы в космос

Обнаруженная загадочная звезда находится сравнительно недалеко от нас и будоражит умы астрономов.

Телескоп Hubble, исследователь-долгожитель NASA, запечатлел яркие скопления, движущиеся по космосу на расстоянии около 1000 световых лет от Земли. Космическое агентство назвало эти объекты явным свидетельством появления новой звезды - когда новые звёзды выбрасывают в космос колоссальные количества богатой энергией материи, известной как плазма.

На снимке выше видно ярко-синие, выглядящие призрачными скопления материи. Это явные признаки богатой энергией плазмы, которая сталкивается с огромными газо-пылевыми скоплениями в глубине космоса. Как говорят в NASA, эти энергетические массы являются промежуточной ступенью в жизненном цикле космического тела, поскольку «они канут в небытие в течение нескольких десятков тысяч лет». Скорость движения этих синих сгустков составляет 150 000 миль в час (примерно 240 000 километров в час). Всего астрономами было обнаружено лишь пять таких призрачных сгустков, летящих в космосе, что не перестаёт будоражить умы учёных.

Примечательно то, что космическое агентство ещё не объявило о самой новорождённой звезде, получившей название SVS 13. Ввиду того, что она скрыта густыми облаками космического вещества, на данный момент о её точных размерах и массе говорить весьма сложно. Эта коллекция пыли и газа является частью далёкой туманности. Астрономы также полагают, что это могут быть останки взорвавшейся звезды, множество которых циркулирует в бесконечности пространства.