"Потерянную" материю Вселенной обнаружили ученые

Специалисты из Гарварда провели исследование и нашли третью часть Вселенной, которую не могли обнаружить несколько десятилетий. Количество наблюдаемой материи всегда было меньше той, которая должна быть в теории. Теперь у экспертов всё сошлось.

Астрономы объяснили, что во время Большого взрыва образовалось множество различных веществ, в том числе водорода, гелия и прочих элементов. Через некоторое время они сформировались в планеты. Однако по расчетам ученых, на все известные галактики и небесные тела приходится примерно две трети массы «нормального» вещества, образованного после Большого взрыва. Следы «потерянной» части Вселенной выявила обсерватория Chandra.

В качестве одной из теорий, где находится «потерянная» часть, ученые выдвигают следующее мнение. Недостающая третья часть собирается в структуры горячего и теплого газа, которые имеют нитевидные формы. Кроме того, они не видны для оптических телескопов. Однако эти «нити» все же существуют. Эксперты обнаружили их благодаря рентгеновскому орбитальному телескопу «Чандра». С его помощью был найден квазар. Это мощный источник рентгеновского излучения. Он находится на расстоянии примерно равном 3,5 миллиарда световых лет от Земли.

Специалисты обнаружили 17 участков во Вселенной, где могут располагаться такие скопления нитей. Однако ученые уверены, что этими 17 «следами» наличие «нитей» в космосе не ограничивается, поэтому они намерены продолжать исследования, чтобы увидеть весь объем «скрытой» материи.