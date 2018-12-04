У человечества появилась возможность исследовать эволюцию Вселенной

NASA запустит новый телескоп для изучения Млечного Пути уже в 2023 году.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о создании нового прибора – спектрофотометра. Именно это устройство будет применяться для исследования истории Вселенной. Как говорят учёные, новое оборудование может помочь человечеству в изучении природы эволюции Вселенной, и даже поможет ответить на вопрос, есть ли ещё разумная жизнь в созвездии Млечный Путь. Новая система получила название SPHEREx и дает возможность исследовать ближайшие солнечные системы и планеты.

К слову, прибор сконструировали так, чтобы он мог собирать данные о более чем 300 миллионах галактик и 100 миллионах звезд, используя оптический и ближний инфракрасный свет. К тому же, новая технология будет позволять искать воду и органические молекулы. Кроме сбора информации и поиска разумной жизни во Вселенной, у аппарата появилось и другое предназначение. Каждые шесть месяцев телескоп будет создавать подробную карту неба, которая будет использоваться для определения будущих целей агентства.

Любители космических исследований считают, что у американского управления есть большой потенциал в запуске телескопа. Стоит хотя бы вспомнить всемирно известную, удавшуюся программу «Аполлон» – высадку человека на Луну, несмотря даже на то, что сейчас это опровергается.