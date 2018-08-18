Необъяснимые явления засек российский спутник в космосе

Вспышки неизвестного происхождения, о которых ранее ученые ничего не знали смог зафиксировать российский спутник. Известно, что световые явления произошли в верхней части атмосферы Земли.

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк объяснил, что вспышки засек специальный ультрафиолетовый телескоп. Он был установлен на российском спутнике «Ломоносов», запущенном в 2016 году. По его словам, наука встретилась с новыми физическими явлениями, поскольку астрономы пока не в силах объяснить природу этих световых явлений, которые были похожи на взрыв.

Как рассказал эксперт, необъяснимые вспышки были очень мощные, но, что примечательно, внизу не было никаких гроз или облаков. В настоящий момент специалисты пытаются понять, что именно вызывает взрыв. Панасюк подчеркнул, что ультрафиолетовые явления в принципе не новость. Науке известны несколько: спрайты и эльвы. Первые представляют собой электрические разряды в мезосфере и термосфере, вторые вспышки в верхней части грозового облака.

Но оказалось, что в атмосфере Земли существует множество различных вспышек, а потому фиксировать явления космоса более высоких энергий гораздо сложнее. Известно, что телескоп может регистрировать даже огни городов, что мешает в выявлении тех вспышек, которые нужны. Однако ученые смогли их разделять. Сейчас астрономы проводят различные исследования и анализы, чтобы понять причины взрывов и их природу.