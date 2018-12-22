Самый быстрый астероид обнаружили астрономы

Уникальное небесное тело обнаружили ученые рядом с Венерой. Им оказался астероид, который способен облетать Солнце за рекордно короткий срок.

Как рассказали астрономы, обнаруженный астероид относится к группе Атира. Название она получила в честь древнеиндейской богини. Примечательно, что специалистам на данный момент известно всего около 20 астероидов из этой группы. Известно, что небесное тело получило название 2019AQ3, имеет диаметр около 1,6 км и обращается по эллиптической орбите. Орбита астероида приближается к Солнцу ближе, чем Меркурий, а отдаляется дальше Венеры.

Интересно, что всего объекту требуется лишь 165 суток, чтобы полностью облететь самую яркую звезду Солнечной системы. Удалось установить, что ранее астрономы не могли зафиксировать эти астероиды, поскольку их не было видно из-за солнечных лучей. Данные небесные тела представляют особый интерес для экспертов, поскольку они еще практически не изучены. Особенно привлекает внимание специалистов самый быстрый 2019AQ3.

Как рассказал Цюань-Чжи Йе (Quanzhi Ye) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США), в ближайшее время они ожидают новые открытия, с помощью которых можно будет более подробно изучить астероиды и понять, насколько они опасны для людей.