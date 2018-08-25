Экс-спецагент США рассказал о найденных живых инопланетянах

Сегодня, 08:51 \\ ---

Ричард Доти, бывший специальный агент США дал откровенное интервью Express, в котором поделился подробностями найденных «зелёных человечков».

Мужчина рассказал, что американцы провели исследование инопланетного корабля, который потерпел крушение. При осмотре «тарелки» военные не смогли найти каких-либо органов управления, а также приборов, которые показывают скорость аппарата, запасы топлива и высоту полёта. Спецагент убеждён, что пришельцы использовали телепатические способности для управления летательным аппаратом.

Доти утверждает, что инопланетяне были похожи на людей и имели рост около 120 сантиметров. Также он сообщил, что раненых пришельцев забрали военные их больше никто уже не видел.

Приверженцы существования инопланетных рас верят в то, что американские военные до сих пор изучают гуманоидов, которых находят на Земле. Однако официальные американские учёные опровергают эти догадки.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фото в сети

«ВИС-Авто», дочерняя фирма компании «АвтоВАЗ», работает над экспериментальным внедорожником Апал-2154 «Сталкер», который недавно запечатлели на территории предприятия в формате пикапа с лифтованной...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

Ученые снова обнаружили тюленя с угрем в ноздре

Специалисты пытаются разобраться, как и почему угри проникают в носы тюленей.

Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фото в сети

«ВИС-Авто», дочерняя фирма компании «АвтоВАЗ», работает над экспериментальным...

«Голое» платье Ольги Серябкиной подверглось жестокой критике

 «Голое» платье Ольги Серябкиной подверглось жестокой критике. Поклонники не оценили...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ