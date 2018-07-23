Forbs составил список самых богатых музыкантов на 2018 год

Уходящий 2018 год принёс множество разных событий, а популярным зарубежным исполнителям ещё и кучу денег.

Издание Forbs провело анализ и выявило, кто же из звезд в музыкальной индустрии получил за этот год самый прибыльный гонорар.

Рейтинг возглавила группа из Ирландии – U2, ребята заработали за этот год порядка 118 млн долларов. Далее второе место в списке занял коллектив из Британии – Сoldplay, группа за свои выступления получила около 115 млн долларов. Золотую тройку лидеров замыкает музыкант Ed Sheeran, британский певец обогатился на 110 млн долларов. Ещё парочка исполнителей вошла в пятерку лучших. Певец Bruno Mars – 100 млн долларов и обаятельная Katy Perry – 83 млн долларов.

Также в бронзовую десятку по уровню дохода вошли такие исполнители как: Taylor Swift, Guns N' Roses, Jay-Z, Roger Waters и Diddy