Наказали за картину: петербургского активиста приговорили к обязательным работам

Как стало известно журналистам, активиста из Санкт-Петербурга приговорили к обязательным работам в размере 100 часов за пикет у Конституционного суда. Данную информацию сообщила объединенная пресс-служба судов города. В сообщении было отмечено, что молодой человек дважды нарушил правила проведения публичных акций, собраний, демонстраций, шествий или митингов.

В октябре Расулов провел пикет "Исчезающая Конституция Российской Федерации", в ходе которого он разместил на крыльце Конституционного суда картину. Примечательно, что на картине была изображена обложка основного закона страны, разрезанная на части. Свое творчество юноша запечатлен на фотоаппарат и впоследствии выложил в социальную сеть.

Также стоит отметить тот факт, что прокуратура Санкт-Петербурга заплатит за блокировку сайта, посвященного криптовалютам, 150 тысяч рублей. Владельцу будут возмещены судебные издержки. Известно, что в течение 2016-2018 гг. дело о блокировке ранее прошло через ряд инстанций и судов, а представитель административного истца заявил ходатайство о прекращении производства из-за отказа прокурора от иска. Но за последние два года ситуация в отношении криптовалют значительно изменилась, и действующее законодательство теперь направлено на легализацию криптовалют.

Бывший начальник Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги получил срок за покушение на мошенничество. Отмечается, что ранее был заключен договор строительного подряда на возведение объектов капитального строительства базы отдыха «Ладога». Этот объект состоит на балансе РЖД. Подсудимый не имея реальных полномочий потребовал у первого заместителя гендиректора коммерческой организации передать ему 5 млн за якобы способствование беспрепятственному выполнению строительных работ. Представитель компании с требованиями согласился. Сотрудники ФСБ взяли его с поличным, свою вину подсудимый признал.