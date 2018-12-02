Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продали на аукционе

Личные вещи основателя знаменитого журнала Playboy Хью Хефнера были распроданы в минувшую субботу на аукционе Julien's Auction в Лос-Анджелесе.

Среди личных вещей также был первый выпуск журнала с Мэрилин Монро на обложке. Аукцион длился два дня - 29 ноября и 1 декабря. Первый номер Playboy ушёл с молотка за 31,2 тысячи долларов. Среди вещей создателя журнала, предлагавшихся к торгам, также была печатная машинка, принадлежавшая основателю «Playboy Enterprises» - её продали за 162,5 тысячи долларов.

Помимо этого были проданы и другие предметы отца-основателя журнала: шёлковая куртка-смокинг была продана за 41,6 тысячу долларов, золотое «кольцо Виагры» за 22,4 тысячи долларов.

В Instagram аукциона появилась информация о том, что все, вырученные с продаж, денежные средства пойдут на благотворительность в фонд Хью Хнфнера, который поддерживает организации по защите гражданских прав.