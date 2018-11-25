Песков отреагировал на двойное гражданство Сергея Брилева

Как стало известно СМИ, Песков прокомментировал сведения о двойном гражданстве телеведущего российского канала. Он заявляет о том, что Кремлю непонятна шумиха вокруг этой ситуации, нет ничего страшного в наличии у Сергея Брилева гражданства Британии. Пресс-секретарь президента РФ пояснил свои слова тем, что российский журналист не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются.

Также стоит отметить тот факт, что Брилев вошел в общественные советы при МВД и Минобороны вопреки двойному гражданству. На это обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией, информация об этом есть на официальном сайте Министерства обороны России. Примечательно, что журналист около двух лет был членом первого состава общественного совета при МВД России. Согласно указу президента, членами таких советов при федеральных министерствах не могут иметь два гражданства.

Ведущий Брилев рассказал о наличии у него британского паспорта, он сказал о том, что никогда не скрывал данной информации. Более того, журналист заявил, что проинформировал об этом Федеральную миграционную службу.

Ранее Навальный провел независимое расследование в отношении жены телеведущего, в результате чего выяснил, что она приобрела в Лондоне квартиру. Данную информацию Ирина отрицает, говорит, что документы, с которых сделаны скриншоты, остались еще с тех времен, когда они вместе с мужем работали в Соединенном Королевстве.