Припрятал несколько миллиардов на черный день: Renault проводит проверку в связи со скандалом вокруг Гона

Как стало известно журналистам, компания Renault проводит проверку, что связано со скандалом вокруг Гона. Вокруг бывшего главы предприятия разгорелся крупный финансовый скандал.

Данную информацию сообщил министров финансов и экономики Франции. Также он отметил, что французские налоговые службы провели необходимые проверки. В скором времени Гон был задержан токийской прокуратурой по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Вследствие данного обстоятельства он был снят с поста главы автомобильного предприятия.

Также стоит отметить тот факт, что Карлос Гон рассчитывал получить 70 миллионов долларов после ухода на пенсию от компании Nissan. Как отмечает японская прокуратура, Гон занизил данные в декларации о доходах в период с 2010 по 2017 год. В связи с этим он, опасаясь критики в получении завышенной зарплаты, оглашал только половину суммы, а другую часть откладывал, чтобы получить затем в качестве выходного пособия.

Карлос Гон заявил, что не занимался фальсификацией финансовых данных. Он отрицает обвинения в свой адрес. Отмечается, что компания Mitsubishi рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров в конце ноября.