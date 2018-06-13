Утонул ребенок: В Чувашии возбуждено уголовное дело

Сегодня, 21:02 \\ ---

Как отмечается, после гибели мальчика в бассейне в республике Чувашия было заведено уголовное дело. Утонул девятилетний ребенок, ученик детско-юношеской спортивной школы Новочебоксарска.

В субботу утром он пришел в бассейн с отцом, который остался внизу и ждал его долгое время. Школьник ушел под воду, что заметили другие посетители, вытащив его. Вопреки усиленным попыткам оказать первую помощь, спасти мальчику жизнь так и не удалось. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

Под Рязанью в озере Велье утонула женщина. Данную информацию сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Тело было поднято в 15:15. К операции было привлечено пять человек и одна единица техники. А в Прикамье утонул мужчина в возрасте 52 лет, провалившись в полынью. Выбраться из воды ему не удалось. Заместитель начальника отдела по безопасности предупреждает, что выходить в это время на лед весьма небезопасно.

Также стоит отметить, что на Волхове учились спасать утопающих в ледяной воде. В процессе обучения были отработаны действия по спасению потерпевших в осеннее и зимнее времена года, задача, которую поставили тренера, была успешно реализована.

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Автор - Алевтина Сергеева
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