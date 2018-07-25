В Росгвардии раскрыли минимальные и максимальные зарплаты сотрудников

В Росгвардии озвучили уровни зарплат сотрудников ведомства. Максимальный уровень дохода составляет 70-75 тысяч рублей.

После перехода на службу по контракту рядовой получает сначала 19,5 тысяч рублей, а после двух лет службы ему положена надбавка. В основном, надбавки положены за должность, выслугу лет, секретность и регион службы. Командиры подразделений получают минимально 25 тысяч рублей. Максимальная уровень заработной платы военнослужащего по контракту в Росгвардии составляет 70–75 тысяч рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанностий начальника Главного организационно-мобилизационного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Дмитрий Вирухин.

В настоящее время службу по контракту проходит более 80 тысяч человек.

Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации), была создана 5 апреля 2016 года указом президента России на базе внутренних войск МВД. Директором структуры является генерал-армии Виктор Васильевич Золотов. Штаб-квартира находится в Москве.

Росгвардия отвечает за охрану общественного порядка, обеспечение территориальной целостности и обороны России, оборот оружия, частную охранную деятельность, вневедомственную охрану и контролирует деятельность ведомственной охраны (за исключением ведомственной охраны Минобороны России). Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право закупать боевое оружие. Численность структуры составляет более 340 тысяч человек с учетом гражданского персонала.