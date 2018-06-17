Виктория Боня публично извинилась перед домработницей за обвинения в воровстве

Вчера, 23:30 \\ ---

Сотрудница оказалась невиновна в хищении 50 тысяч евро. Об этом певица сообщила в своем микроблоге Instagram.

 Накануне Виктория Боня оповестила поклонников в социальных сетях о внезапной пропаже крупной суммы денег. Знаменитость поспешила обвинить в воровстве свою домработницу. Со слов свидетелей она узнала, что женщина в последнее время тратит непомерно большие средства. Обладая такими показаниями, Виктория Боня отправилась в полицию и составила заявление. Сама домработница заявила, что может себе позволить дорогие покупки благодаря нескольким работам.

Со временем конфликт набрал оборотов. Убежденная в своей правоте, Виктория Боня добыла "детектор лжи", на котором и протестировала на предполагаемой преступнице. Аппарат доказал правдивость слов домработницы и необоснованность обвинений. Теперь исполнительница публично извинилась перед женщиной за недоверие. Она призналась, что проверила на воровство ещё и няню своей дочери, оказавшуюся невиновной. Виктория Боня отметила, что результаты сняли с её души тяжелый груз. Порядочность окружающих оказалась для Виктории Бони куда важнее самих денег.

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Автор - Александр Лубяной
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