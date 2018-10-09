Данила Козловский готовится к свадьбе с Ольгой Зуевой

Сегодня, 11:25 \\ Шоу-бизнес

Поклонники подозревают, что актер сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Об этом свидетельствует кольцо, которое в последнее время красуется на потенциальной невесте.

 Ольга Зуева все чаще появляется на светских мероприятиях с украшением внушительных размеров на безымянном пальце левой руки. Вполне возможно, Данила Козловский подарил его на презентации фильма "На районе", в котором бывшая модель впервые попробовала себя в должности режиссера. Впрочем, сама пара свои отношения по прежнему не афиширует, ограничиваясь совместными фотографиями в Instagram. Поэтому фанаты довольствуются лишь скудными намеками о предстоящей свадьбе.

Отношения знаменитостей начались после знакомства в 2015 году. Летом 2018 года появились первые слухи, что Данила Козловский и Ольга Зуева готовятся вступить в брак. Некоторое время назад звезда "Викинга" купил в Москве элитную квартиру, которая вполне подойдет на роль семейного гнездышка. Стоит отметить, что свадьба станет для Данилы Козловского уже второй. В 2008 году он узаконил отношения с Уршулой Магдаленой Малкой. Однако через три года отношения развалились.

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Автор - Александр Лубяной
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