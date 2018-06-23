Британские музыканты отправили Мэй письмо против Brexit

Большая часть британских музыкантов выступают против выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Британские музыканты написали открытое письмо Терезе Мэй с обращением отказаться от взятого курса на Brexit. По словам музыканта Боба Гелдофа, такой жесткий выход из ЕС приведет к серьезным убыткам ко всему музыкальному бизнесу в Британии.

Свои подписи под этим письмом поставили десятки музыкантов, из которых Стинг, Эд Ширан и Деймон Албарн.

Музыканты утверждают, что музыкальный бизнес один из самых прибыльных в Британии. А во всем мире британская музыка признана одной из самых лучших. Жестокий выход из Евросоюза повлечет за собой огромные убытки при перевозке оборудования, рекламы, авторских прав и организацию мероприятий. Такие действия загонят британцев в созданную ими же тюрьму, отмечают подписавшие обращение.

Вместо таких действий музыканты призывают правительство провести реструктуризацию Евросоюза, чтобы создать именно ту Европу, которая нужна всем европейцам, в том числе и британцам.

Недавно пользователи Сети раскритиковали танцы Мэй на встрече консервативной партии. Некоторые сравнили ее с мистером Бином.