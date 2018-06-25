В Испании сотни африканских беженцев высаживаются на нудистский пляж

Сегодня, 18:58 \\ ---

Решение итальянского правительства относительно мигрантов изменило жизнь беженцев. Сообщается, что после закрытия доступа африканским мигрантам к портам Италии Министерством внутренних дел сотни нелегалов нацелились на побережье Испании.

На данный момент они попадают на территорию государства через портовый город Альхесирас. Путь до него является не самым простым – стартовой точкой для беженцев является Марокко, откуда с помощью надувных лодок они пересекают Гибралтарский пролив для достижения пляжа недалеко от порта.

После того, как нелегалы приплывают в точку назначения, происходит следующее – они начинают разбегаться в разные стороны для того, чтобы не быть пойманными представителями правопорядка.

Ещё одной особенностью этого пляжа в том, что он является нудистским. Отдыхающие с неподдельным интересом наблюдали за происходящим.

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