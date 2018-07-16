Трамп желает дружить с Путиным, но ему мешают "фейковые" СМИ

По словам президента США, новостные медиа жаждут крупного конфликта с Россией. Такое заявление он сделал на своем микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп утверждает, что "фейковые" СМИ своим давлением мешают наладить хорошие отношения с Россией. По его мнению, журналисты таких изданий стремятся спровоцировать сильные разногласия, которые могут грозить полномасштабной войной между двумя государствами. Их разражает сам факт, что Дональд Трамп желает вести диалог с Владимиром Путиным и даже может в будущем начать дружить со своим российским коллегой. Президент добавил, что у США с Россией дела обстоят куда лучше многих других стран.

Напомним, многие американцы, включая представителей СМИ, остались недовольны результатами саммита в Хельсинки. 16 июля Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным и обсудил актуальные вопросы. Но после переговоров некоторые жители США пришли к выводу, что позиция их политического лидера оказалась недостаточно твердой. В первую очередь это касается заявлений о российском вмешательстве в выборы.