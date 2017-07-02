Сапожник без сапог: правоохранители не подтвердили похищение в Москве

Сегодняшнее похищение девушки в Москве дало своё продолжение. Сегодня правоохранительным органам поступило сообщение о том, что в восточной части города злоумышленник усадил девушку без её согласия в свой Range Rover и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Очевидцы также подтвердили факт происшествия. Однако в ходе предварительного следствия было найдено транспортное средство так называемого преступника – выяснилось, что эта ситуация не являлась похищением. Между супругами происходила перепалка, после которой супруга не захотела ехать куда-либо со своим мужем. Тот не был согласен с таким развитием событий, поэтому силой затолкал девушку в машину и после этого уехал вместе с ней.

Ранее сообщалось о похожем имитированном похищении, на этот раз в Нальчике. Но в этот раз речь идёт о старинном кавказском обычае похищения невесты, которое было заснято на видео. Мнения пользователей Интернета разделились от одобрения до протестов.