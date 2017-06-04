Британцы выявили неожиданный эффект чеснока против рака и диабета

Ученые из Великобритании открыли неожиданную эффективность чеснока в профилактике рака, болезней сердца и диабета второго типа. Такое исследование размещено в издании Trends in Pharmacological Sciences.

Сотрудники Ноттингемского университета изучили воздействие чеснока на организм и выявили, что серосодержащие вещества в растении способны снизить угрозу развития некоторых онкологических заболеваний. Они уменьшают в газообразных химических компонентах тканей и клеток особые сигнальные молекулы, которые провоцируют неблагоприятные для человека процессы биохимического и физиологического характера, а также регулируют их в дальнейшем.

Исследователь Питер Роуз утверждает, что биологам предстоит ещё много работы, чтобы вникнуть в механизм преобразования серосодержащих веществ во время человеческого метаболизма. Дальнейшее изучение этого процесса может открыть новые пути к снижению вероятности недугов и общему улучшению здоровья. Ученые отмечают, что сила полезных свойств чеснока варьируются при разных способах его приготовления. Они пока не могут назвать самый эффективный.