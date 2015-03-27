В Верховной Раде намерены сохранить "зависимость России от Украины"

В Верховной Раде Украины сообщили о том, что в настоящий момент следует сохранить ту зависимость России от украинского государства, которая имеется на данный момент. Депутат Антон Геращенко отмечает, что данная зависимость заключается в плане транзита газа.

В ходе своего недавнего выступления депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что на данный момент Россия зависима от Украины хотя бы в плане транзита газа, однако вскоре это может измениться. По его словам, как только "Северный поток-2" начнет работать, бюджет Украины заметно опустеет, а газотранспортная система в государстве и вовсе превратится в металлолом.

Депутат выдвинул предположение, что как только Россия получит независимость, она может атаковать Украину и развязать самую настоящую войну.

Во время выступления Геращенко также отметил, что Украине требуется обратиться с просьбой к США, чтобы они ввели новые санкции в отношении тех подрядчиков, которые занимаются строительством "Северного потока-2".