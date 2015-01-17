Полиция в ходе расследования арестовала 200 петухов

В американском штате Арканзас полиция арестовала 200 петухов по делу о птичьих боях. Об этом в субботу объявило агентство АР.

17 марта правоохранители округа Севьер провели рейд неподалеку от города Де-Куин. Во время оперативного мероприятия полицейские изъяли клетки с двумя сотнями животных, которых, предположительно, стравливали на потеху публики. В настоящее время петухи содержатся в офисе шерифа Роберта Джентли в статусе улик. СМИ отмечает, что люди из зданий по соседству возмущены характерным шумом.

В рамках расследования задержаны 137 человек из четырех штатов. 34 из них ранее были замечены в организации подобных боев, 86 фигурантов проходили по другим уголовным делам, а оставшиеся считаются заурядными зрителями.