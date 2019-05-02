Эндокринолог высказала свое мнение об интервальном голодании

Популярный метод похудения и очищения организма на самом деле может быть полезен, если соблюдать определенные правила.

При интервальном голодании день или неделя делится на «голодные» и «сытые» периоды. В один из них можно есть все, а в следующий уже ничего нельзя, кроме жидкости. Периоды могут продолжаться от нескольких часов до суток. У подобного способа похудеть и очистить организм есть много противников и сторонников. Считается, что помимо потери веса, в организме происходит переработка жировых отложений в энергию, в результате чего улучшается работа мозга.

Но всем ли можно практиковать такие кардинальные методы? Разъяснения дала эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Тамара Гелашвили. Она считает, что в принципе система имеет право на существование. Но обязательно нужно получить консультацию врача перед тем, как начинать менять свои привычки. Ведь при голодании человек может испытывать слабость, нервозность и снижение концентрации внимания, что особенно опасно для тех, кто например, водит машину или занят на опасных работах. К тому же, любое голодание противопоказано детям, подросткам и беременным женщинам. Наиболее эффективным Тамара Гелашвили считает «сухое голодание», когда воду человек тоже не употребляет на протяжении от нескольких часов до одних суток. Тогда организм, испытывая стресс, перерабатывает свои компоненты, избавляясь от поврежденных белков.