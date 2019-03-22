«Спектакль» сорван? Самбурская скрывает роман с женатым продюсером Дробышем

Так говорят в сети – близкие отношения, совместная работа, отсутствие у Настасьи молодого человека, «нежная» поддержка друг друга – все это указывает на наличие «тайной связи» между певицей и продюсером.

Дробыш и Настасья сотрудничают уже не первый год. Виктор «курирует» артистку, продвигает ее творчество и даже вместе с ней провоцирует скандалы. Не удивительно, что пара проводит очень большое количество времени вместе. В шоу-бизнесе нередки случаи, когда продюсер и артист заводят романтические отношения. Именно это, считают фолловеры, случилось между Дробышем и Самбурской.

Знаменитая Настасья во всех интервью утверждает, что не имеет молодого человека и не собирается заводить отношения, а уж тем более выходить замуж. Судя по всему, таким ярым «отрицанием» девушка просто пытается «прикрыться» и не выдавать своего предполагаемого любовника. Судя по всему, разыгрываемый «спектакль» сорван?

Романтические отношения между Дробышем и Самбурской вполне имеют место быть, уверены подписчики. Они считают, что девушка скрывает роман с женатым продюсером, дабы избежать скандала. Близкие отношения, длительная работа вдвоем и «нежная» поддержка друг друга – все это, по мнению фолловеров, стало отличным поводом «закрутить» роман.