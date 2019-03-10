Леонардо да Винчи не мог закончить «Мону Лизу»

Исследователи недавно заявили о том, что всеми известная «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, скорее всего, была закончена лишь наполовину.

Данное утверждение обосновывается тем, что во время написания картины, у знаменитого художника была повреждена рука из-за неожиданного обморока. Из-за этого он не имел возможности держать кисть подобающе и, соответственно, продолжать писать картину.

Причину инвалидности автора знаменитой картины эпохи Возрождения обсуждалась историками на протяжении долгого времени. Доминирующей теорией стало подтверждение о частичном параличе в результате инсульта. Часть учёных делают упор на то, что художник придерживался диеты с высоким содержанием молочных продуктов, которая провоцирует возникновения инсульта.

Но недавно два итальянских сделали заявление о том, что смогли раскрыть тайну художника. Они изучали рисунок да Винчи, который был сделанный одним ломбардским художником. Под сомнение их поставило положение рук гения, не свойственное при инсульте. Также они не нашли никаких доказательств того, что уже у пожилого да Винчи присутствовали неврологические нарушения лица, которые бывают после инсульта.

Не секрет, что Леонардо да Винчи являлся необычным и очень талантливым человеком. Он был левшой, соответственно, писал и рисовал левой рукой. Но учёные уверены в том, что для рисования художник использовал правую руку. Свои картины, как показывает экспертиза, он подписывал левой рукой. Но биографы настаивают на том, да Винчи использовал правую руку во время рисования.

В ТОП-5 самых популярных картин мирового гения Леонарда да Винчи входят такие картины как «Мадонна в скалах», «Тайная вечеря», «Спаситель мира», «Мона Лиза», «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом». Картины были написаны в период с 1483 по 1519 года. Художник умер в возрасте 67 лет.