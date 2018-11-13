Сочи вошел в ТОП-5 городов РФ, которые чаще всего выбирает для путешествий молодежь

Специалисты российского сервиса бронирования жилья на этой недели заявили о том, что Сочи вошёл в пятёрку часто посещаемых городов среди молодёжи.

Опрос был составлен на основе опроса в социальных сетях среди граждан. В пятёрку популярных городов попала Москва, Санкт-Петербурга, Ялта и Казань.

Но лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. За Северную столицу отдали 42% голосов, за Москву 10%. А Сочи признали самым притягательным городом для молодёжного туризма, за него отдали 17% голосов. Казань и Ялта — 8%.

Напомним, что на протяжении многих тысячелетий в Сочи была борьба за территорию. На этой земле проживали разные народы, и каждый из них оставлял свой след в культурном наследии и развитие города. С 1838 года Сочи принято считать самым крупным городом-курортом со своими уникальными достопримечательностями. Сочи – это не только вековые строения и музеи, но удивительная природа, водопады и пейзажи. Чего только стоит гора Ахун, которую видно с любой точки города. Также в городе существует легендарный маяк, который на протяжении 130 помогает морякам держать курс в верном направлении.